Прощание с Ириной Скобцевой началось в Москве

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В Москве началось прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 22 октября.

Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком. С актрисой пришли попрощаться ее сын Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой, ее внуки, а также актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет. Соболезнования семье выразил президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

СПРАВКА «ВМ»

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

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