Более 95 процентов пассажиров соблюдали масочный режим в столичном метро 22 октября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Московском метрополитене 97 процентов пассажиров были в масках в утренние часы четверга, 22 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Несмотря на такой высокий показатель, были случаи, когда люди пытались пройти в метро без масок и перчаток. Больше всего таких пассажиров было на станциях «Савеловская», «Щелковская», «Новогиреево», «Семеновская» и «Теплый стан». Нарушителей не пустили в подземку.

Дептранс поблагодарил всех тех, кто носит маски и перчатки в метро. Москвичам напомнили, что проезд в общественном транспорте невозможен без средств индивидуальной защиты.

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