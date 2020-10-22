Мужчину задержали на станции метро «Лубянка» за агрессивное поведение

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину на станции метро «Лубянка» за агрессивное поведение по отношению к пассажирам. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, информация об инциденте поступила в 15:00 по московскому времени. Мужчина 1999 года рождения вел себя агрессивно и неадекватно по отношению к пассажирам в вагоне поезда, следовавшего по Сокольнической линии в районе станции «Охотный ряд». Молодой человек не реагировал на требования полицейских успокоиться и оказывал активное сопротивление. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать нарушителя.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направят в Следственный комитет (СК) Российской Федерации для возможного возбуждения уголовного дела, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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