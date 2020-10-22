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Мужчину задержали на станции метро «Лубянка» за агрессивное поведение
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Мужчину задержали на станции метро «Лубянка» за агрессивное поведение

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Лубянская площадьКарта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину на станции метро «Лубянка» за агрессивное поведение по отношению к пассажирам. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, информация об инциденте поступила в 15:00 по московскому времени. Мужчина 1999 года рождения вел себя агрессивно и неадекватно по отношению к пассажирам в вагоне поезда, следовавшего по Сокольнической линии в районе станции «Охотный ряд». Молодой человек не реагировал на требования полицейских успокоиться и оказывал активное сопротивление. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать нарушителя.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направят в Следственный комитет (СК) Российской Федерации для возможного возбуждения уголовного дела, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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