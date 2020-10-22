Власти Белоруссии заявили, что протесты перерастают в террористическую угрозу

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В МВД Белоруссии заявили, что протесты в стране начали перерастать в террористическую угрозу. Такую оценку в ведомстве дали в связи с поджогами в городе Жодино.

— Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений, — пояснили в пресс-службе белорусского МВД.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании подозреваемого в повреждении двери здания прокуратуры в Жодино путем поджога. Данный инцидент произошел 8 октября. Кроме того, в городе Солигорск были совершены поджоги четырех автомобилей на парковке местной прокуратуры и здания межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Известно, что в данный момент проводятся следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к поджогам, передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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