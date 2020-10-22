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Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в Московском театре оперетты
Фото: Предоставлено пресс-службой театра «Московская Оперетта»

Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в Московском театре оперетты

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в Московском государственном академическом театре оперетты. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.

По ее словам, в ходе проверки были обнаружены нарушения в помещении, где осуществляется приготовление дезинфицирующих средств. Кроме того, в театре не предоставили журналы по обработке контактных поверхностей дезинфицирующими средствами. В результате был составлен протокол об административном правонарушении.

Чердакова добавила, что в театре соблюдается социальная дистанция. Также все сотрудники культурного учреждения носят маски и перчатки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что столичный Роспотребнадзор приостановил личный прием граждан из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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