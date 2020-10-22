Голландский хакер рассказал, как он взломал Twitter Трампа

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Голландский эксперт в области информационной безопасности Виктор Геверс рассказал, каким образом он смог взломать официальную странице президента США Дональда Трампа в соцсети Twitter. Его слова приводит издание De Volkskrant.

Хакер пояснил, что получил доступ к личной странице главы Белого дома в середине октября 2020 года. Ему удалось подобрать пароль к аккаунту с пятой попытки. По словам Геверса, доступ к странице Трампа давала комбинация «maga2020!».Стоит отметить, что MAGA является аббревиатурой лозунга американского президента, которая расшифровывается как Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой» — прим. «ВМ»).

Кроме того, Геверс уточнил, что Трамп не использовал элементарные меры безопасности, в том числе и двухэтапную проверку.

Представители соцсети Twitter опровергли слова эксперта по безопасности, пояснив, что не зафиксировали никаких доказательств того, что у голландца действительно был доступ к странице Трампа.

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