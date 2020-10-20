Трамп рассказал о коктейле, который дал ему почувствовать себя суперменом

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Во время болезни коронавирусом президент США Дональд Трамп принял новый коктейль из антител компании Regeneron. Это позволило политику поправиться и почувствовать себя замечательно, рассказал он на встрече со сторонниками в Аризоне.

— Я принял лекарство Regeneron, о котором еще шесть месяцев назад никто не слышал. Я просыпаюсь на следующее утро, и я чувствую себя как супермен, — приводит РИА Новости слова главы Белого дома.

Американский лидер также пообещал соотечественникам, что в скором времени будет завершена разработка вакцины против COVID-19. Помимо этого, Трамп выразил уверенность, что пандемия рано или поздно «уйдет сама».

Напомним, о заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы. Через несколько дней политика выписали из больницы. Лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что у Трампа обнаружены антитела к коронавирусу.

Ранее президент Соединенных Штатов пообещал сдать тест на коронавирус перед дебатами.

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