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Еще 62 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 62 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 62 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 6249 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в четверг, 22 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее ученый объяснил, почему коронавирус опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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