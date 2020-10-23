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«Терпеть хамства никто не собирается»: Песков высказался об отношениях с Европой
Дмитрий Песков отметил, что у России с Германией есть определенные сложности/ Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

«Терпеть хамства никто не собирается»: Песков высказался об отношениях с Европой

Юлия Курганова

Внешняя политика

Москва не намерена терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. Конечно же, хамства терпеть никто не собирается, и об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя, — сказал он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Песков отметил, что у России с Германией есть определенные сложности, но над этим следует работать сообща, хотя пока это не получается.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с продлением ДСНВ еще на год. Он сказал, что в течение этого года предстоят «очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами», переговоры.

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