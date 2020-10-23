Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 октября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В пятницу, 23 октября, столичный регион будет находиться под влиянием атлантического циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов. В Подмосковье температура ожидается 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-7 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что теплые дни вновь возвращаются в столичный регион. Температура воздуха превысит привычные показатели. Сохраняется пониженный фон атмосферного давления. В такую погоду неважно чувствуют себя люди, которые страдают хроническими болезнями бронхов и легких. Из-за высокой влажности воздуха могут напомнить о себе больные суставы. Дополнительным неблагоприятным фактором остается неустойчивый геомагнитный фон. В переходные периоды года, когда организм готовится к зиме, следует заниматься профилактикой сезонных заболеваний. Контролировать артериальное давление, при выходе из дома одеваться теплее.

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