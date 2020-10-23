Врач оценил эффективность зимних перчаток для защиты от коронавируса

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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сообщил, что зимние перчатки будут уменьшать риск заражения COVID-19 так же, как резиновые.

— Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения. Второе: перчатки не работают, если в них чесать нос, — сказал ученый корреспонденту РИА Новости.

Он добавил, что эффективность контактного пути передачи коронавируса пока непонятна, поэтому роль перчаток тяжело оценить.

Ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ, профессор Владимир Чуланов сообщил, что перчатки и кожные антисептики при правильном использовании являются эффективными мерами профилактики инфекционных заболеваний. Однако матерчатые перчатки, которые используют много раз, от COVID-19 не защищают, а, наоборот, могут быть дополнительным риском заражения.

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