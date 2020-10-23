Почти полмиллиона раз москвичи посетили виртуальный музей Главархива столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около полумиллиона раз жители столицы посетили виртуальный музей Главархива Москвы и центров госуслуг «Мои документы» за пять месяцев работы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что к 9 мая был открыт виртуальный музей «Москва — с заботой об истории». Большинство экспозиций музея состоит из документов и предметов, которые горожане отдали на хранение в Главархив.

— Это первый в России подобный виртуальный музей, который создавался с помощью горожан. И за пять месяцев его посетили уже около полумиллиона раз. В данной ситуации такой формат музея крайне актуален, когда лучше лишний раз остаться дома и поберечь себя. А провести культурный досуг поможет наш виртуальный музей, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Чаще всего экспозицией интересовались жители Москвы в возрасте от 35 от 44 лет. Отмечается, что женщин было в два раза больше.

В музее выставили более шести тысяч военных документов. Среди них письма, дневники, газеты, справки, открытки и другие материалы. Также горожане сдали туда военную форму, полевые сумки, чемоданы, канцелярские принадлежности, посуду, часы, а также медали и ордена.

Ранее Главархив Москвы рассказал о своих новых книгах. Там были опубликованы издания, посвященные ВОВ, московскому метро, праздникам и досугу москвичей в разные десятилетия.

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