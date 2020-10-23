ЦБ аннулировал лицензию московского «Росбизнесбанка»

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Столичный «Росбизнесбанк» лишился лицензии на осуществление своей деятельности. Соответствующее решение принял Центральный банк РФ, о чем говорится в сообщении на сайте регулятора.

Разрешение на работу аннулируется с пятницы, 23 октября.

По информации регулятора, вышеуказанная кредитная организация нарушала законодательство РФ и нормативные акты ЦБ, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, банк уличили в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

По состоянию на 1 сентября 2020 года «Росбизнесбанк» находился на 333-й строчке в российской банковской системе по размеру активов.

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