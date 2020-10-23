Еще 5478 случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

За последние 24 часа еще 5478 случаев коронавирусной инфекции выявили в столице. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

За сутки в стране выявили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в Москве от COVID-19 вылечились 2779 пациентов.

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