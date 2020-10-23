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Более 10 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19 проведено в Москве
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 10 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19 проведено в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Количество проведенных в столице ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию превысило 10 миллионов. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что качественное тестирование важно в период борьбы с пандемией, поэтому власти работают над увеличением его объемов.

— На сегодняшний день в Москве городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят уже 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки, — цитирует Ракову ТАСС.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», в столице более четырех тысяч граждан стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу.

В оперштабе напомнили, что в столице с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения пациентов с COVID-19. Ее используют при лечении средних и тяжелых случаев заболевания. При этом вдвое снижается вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ.

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