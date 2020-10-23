Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Фото: photo.roscongress.org / Андрей Любимов

В России сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала в пятницу, 23 октября.

— Ситуация в Российской Федерации по новой коронавирусной инфекции пока остается напряженной, — приводит РИА Новости ее слова.

Она добавила, что с COVID-19 борются по всей стране. При этом решения о принятии дополнительных мер борьбы с пандемией принимаются властями регионов по предложениям местных санитарных врачей.

Ранее Кремль заявил о контроле над «нелегкой» ситуацией с коронавирусом в России.

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