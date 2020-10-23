Центробанк вновь оставил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

Фото: facebook.com / Банк России

Центральный банк РФ во второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора, размещенном на его сайте по итогам заседания совета директоров.

— Совет директоров Банка России 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, — указано в сообщении Банка России.

Из-за пандемии коронавируса в марте регулятор взял паузу и сохранил ставку на отметке в шесть процентов годовых. Однако скоро стало ясно, что инфекция превратилась в главную угрозу для экономики страны. Тогда ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике и уже в июле ставка была снижена до исторического минимума — 4,25 процента годовых.

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