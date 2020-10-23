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Небольшие дожди ожидаются в Москве в выходные
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Небольшие дожди ожидаются в Москве в выходные

Юлия Ямпольская

Город

В выходные в Москве пройдут небольшие дожди. В субботу, 24 октября, днем температура поднимется до 9–11 градусов выше нуля, ночью — 8–10 градусов тепла, передает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 25 октября, днем столбик термометров достигнет 8–10 градусов выше нуля, ночью — 5–10 градусов тепла.

На следующей неделе в период с 26 по 28 октября в Москве будет облачно, без существенных осадков. В понедельник днем температура поднимется до 10 градусов выше нуля. Во вторник и среду не произойдет серьезных изменений, воздух прогреется до 11 градусов.

При этом ночи будут холоднее, чем в минувшие дни. Так, 27 октября термометры покажут до пяти градусов тепла, а 28 октября — от двух до семи градусов.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что последняя неделя октября в столице будет теплой и солнечной, температура превысит норму на три градуса. В субботу выпадет меньше осадков, чем в предыдущие дни, в воскресенье будет облачно.

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