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Механизм помощи детям с редкими заболеваниями появится в России к концу года
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Механизм помощи детям с редкими заболеваниями появится в России к концу года

Ростислав Зубков

Здоровье

Подготовительная работа по созданию механизма, с помощью которого будет можно финансировать помощь детям с редкими болезнями, завершится к концу 2020 года. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в пятницу, 23 октября.

— Мы предполагаем, что всю подготовительную работу завершим к концу 2020 года, — приводит РИА Новости его слова.

Заместитель руководителя кабмина уточнила, что планируется создание специальных структур, которые займутся проектом. В попечительский и экспертный советы, помимо прочего, войдут пациентские организации и специалисты по данным вопросам.

Вся работа по созданию механизма будет максимально прозрачной, добавила замглавы правительства.

Данный механизм поручил создать президент России Владимир Путин. Предполагается, что он будет финансироваться с помощью распределения средств с подоходного налога в 15 процентов.

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