Путин заявил о частичном восстановлении экономики России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Восстановление экономики России уже началось по ряду позиций, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 23 октября, на совещании по тематическим вопросам.

— По ряду позиций мы видим восстановление, — констатировал глава государства.

Он обратил внимание на выраженную стабильность цен и то, что к середине октября инфляция в стране составила 3,9 процента в годовом выражении. Также фиксируется положительная динамика в обрабатывающей промышленности: в августе-сентябре она приблизилась к показателям 2019 года.

Аналогичная ситуация наблюдается и по части железнодорожного грузооборота, добавляет российский лидер. Более того, по внутренним перевозкам есть рост, подчеркивает президент.

Вместе с тем нельзя сказать, что в целом экономическая система РФ вышла на долгосрочный подъем, считает Путин.

— Экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему, — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Путин заявил об отсутствии необходимости закрытия предприятий.

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