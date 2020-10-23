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«Потом я жалела»:Наталья Сенчукова рассказала, как пережила аборт
Рыбин Сенчукова / Фото: Instagram / «Вечерняя Москва»

«Потом я жалела»:Наталья Сенчукова рассказала, как пережила аборт

Захар Чайченко

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Наталья Сенчукова влюбилась в будущего супруга Виктора Рыбина, в тот момент, когда он находился в браке. Однако этот факт не помешал влюбленным положить начало тайным встречам. В 20 лет Наталья забеременела, но все же решила сделать аборт, так как материнство в тот тяжелый период было «не к месту».

— У меня было чувство, что я останусь одна, ну мне так казалось. Это потом я жалела... Но обвинять себя, конечно, не буду, потому что тогда была такая ситуация, — сообщила певица в эфире передачи «Судьба человека».

По ее словам, Виктор был сильно расстроен. К тому же ее напугали врачи, сказав, что она не сможет родить вновь. Сенчукова призналась, что была очень счастлива, что через какое-то время в их семье родился сын, передает портал Starhit.

По словам певицы, именно рождение малыша способствовало тому, что пара наконец решилась узаконить свои отношения.

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