Микрорайон города на Ямале назвали в честь умершей из-за COVID фельдшера

Фото: sever-press.ru /ИА Север-Пресс — Новости Ямала

Микрорайон в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) назвали в честь местного фельдшера, которая скончалась из-за нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Романов в пятницу, 23 октября.

По его словам, микрорайон получил имя Айжан Тагамбековой.

— Именем фельдшера ноябрьской станции скорой помощи, которая стала жертвой новой коронавирусной инфекции, спасая жизни земляков, назван микрорайон «Е», — пояснил Романов.

Он уточнил, что в этом микрорайоне находится больничный городок, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что летом Айжан Тагамбекова скончалась из-за коронавируса. Отмечалось, что медработник оказывала помощь и спасала, в частности, пациентов с COVID-19. Ей было 48 лет.

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