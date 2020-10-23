Депздрав Москвы назвал процент летальности от коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Летальность от коронавирусной инфекции в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,3 до 5 процентов. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

— Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,32 процента, если учитывать только случаи, при которых коронавирус явился основной причиной; 5 процентов, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что коронавирус в сентябре в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1569 случаях. Этот факт обосновывает 92 процента всей избыточной смертности за первый месяц осени. От коронавирусной инфекции как основной причины в сентябре скончалось 543 пациента. Это на 21 процент больше, чем в августе (431), однако почти в три раза меньше, чем в июне (1605).

Ранее Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции замедляется в столице. Мэр Москвы отметил снижение динамики госпитализаций и роста ковидных пневмоний.

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