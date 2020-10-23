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Александр Овечкин обратился к Хабибу Нурмагомедову
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Александр Овечкин обратился к Хабибу Нурмагомедову

Кирилл Николаев

Спорт

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пожелал удачи чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагмедову в бою против американца Джастина Гэтжи. Видеообращение Овечкина опубликовано на странице команды Нурмагомедова в Instagram.

— Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Вся страна будет за тебя болеть. Покажи, что ты лучший! — заявил хоккеист.

Нурмагомедов проведет бой с Гэтжи в рамках турнира UFC в субботу, 24 октября. Поединок состоится в Абу-Даби. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. В преддверии боя Гэтжи заявил, что слабость Нурмагомедова заключается в его высоком самомнении. По мнению американского бойца, Нурмагомедов считает себя безупречным.

На данный момент на счету российского бойца 28 побед в 28 поединках.

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UFCХабиб НурмагомедовАлександр Овечкин
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