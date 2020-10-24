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Остановку «Метро «Щукинская» для трех автобусных маршрутов перенесут
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Остановку «Метро «Щукинская» для трех автобусных маршрутов перенесут

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, улица Маршала ВасилевскогоКарта всех событий

Остановку «Метро «Щукинская» для автобусов трех маршрутов с 24 октября перенесут на 75 метров вперед. Об этом сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

Так, остановка «Метро «Щукинская» (высадка) для автобусов № 638, 687, 798 по улице Маршала Василевского при следовании из центра переносится.

Отмечается, что таким образом остановка будет совмещена с остановкой для посадки.

Ранее сообщалось, что конечную остановку транспорта «Электрозаводский мост» в Москве перенесут. Кроме того, с 26 октября по будням изменится время работы автобусного маршрута № 879 на ТиНАО.

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