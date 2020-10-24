Антонов назвал нелегитимными санкции США против Центрального НИИ химии и механики

Анатолий Антонов призывал США отказаться от порочной практики голословных нападок / Фото: youtube-канал «RT на русском»

Россия отвергает обвинения Соединенных Штатов против Центрального научно-исследовательского института химии и механики и считает введенные санкции нелегитимными. Об этом сообщил в пятницу, 23 октября, посол РФ в США Анатолий Антонов на официальной странице дипмиссии в Facebook.

— Полностью отвергаем выдвинутые администрацией США обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций, — заявил он.

Антонов отметил, что Россия не ведет наступательные операции в киберсфере. Он подчеркнул, что вредоносная деятельность в информационном пространстве полностью противоречит принципам внешней политики России и ее национальным интересам.

Дипломат призвал Белый дом отказаться от «практики голословных нападок» и решать все вопросы с помощью профессионального диалога.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики. Ограничения были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

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