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Участок Филевской линии столичного метро закрыли до 26 октября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участок Филевской линии столичного метро закрыли до 26 октября

Кирилл Николаев

Город

Участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Кунцевская» и «Пионерская» закрыли до 26 октября. Об этом в субботу, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Данные меры связаны со строительством Большой Кольцевой линии (БКЛ). На время работ пассажиры смогут воспользоваться бесплатным маршрутом КМ. Автобусы будут курсировать от «Кунцевской» до «Пионерской» с 5:15 до 02:00 по московскому времени. Для проезда также можно воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии.

В обычном режиме Филевская линия заработает в понедельник, 26 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства станции «Текстильщики» БКЛ столичного метро. Глава города отметил, что восточный участок БКЛ меньше остальных обеспечен проходкой и строительными работами.

Собянин уточнил, что «Текстильщики» — один из главных транспортных узлов Москвы, который обеспечивает переход не только с железнодорожной станции. Длина восточного участка БКЛ составляет 11,4 километра. Здесь расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Читайте также: Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительных работ на станции «Карамышевская» БКЛ

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