Кабмин продлил инвалидность детям с фенилкетонурией до 18 лет

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Детям, болеющим фенилкетонурией, будут давать группу инвалидности вплоть до 18 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До утверждения этого документа инвалидность до 18 лет присваивалась только тем детям с заболеванием, у которых диагностировалась тяжелая форма. Остальным присваивали группу только до 14 лет.

— Теперь подход будет пересмотрен. Это связано с тем, что у больных фенилкетонурией в возрасте с 14 до 18 лет часто ухудшается состояние здоровья, развиваются осложнения, — говорится на сайте кабинета министров.

Уточняется, что при осложнениях заболевания дети нуждаются в большом внимании врачей и усиленной соцподдержке.

Фенилкетонурия считается генетическим заболеванием. Оно связанно с проблемами выработки аминокислот. Иногда фенилкетонурия может приводить к поражению центральной нервной системы.

Ранее в октябре глава российского кабинета министров Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021–2024 годы.

Документ предусматривает развитие дистанционного взаимодействия службы занятости с инвалидами, разработку списка направлений, востребованных на рынке труда и доступных для инвалидов, а также утверждение целевых показателей по трудоустройству инвалидов и обеспечение их достижения.

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