Концертный зал «Известия Hall» опечатают за нарушения мер профилактики COVID-19

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Россия, Москва, Пушкинская площадь, 5 Карта всех событий

Концертный зал «Известия Hall» опечатают за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Здание находится на Пушкинской площади, дом 5. В ходе проверки в концертном зале были обнаружены множественные нарушения мер профилактики коронавируса. Посетители не соблюдали социальную дистанцию и нарушали перчаточно-масочный режим.

В отношении концертного зала составили протокол об административном правонарушении. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что за подобные нарушения опечатали студию маникюра Лены Лениной в Москве.

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