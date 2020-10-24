Экс-советник Джонсона заявил о ряде негласных мер Лондона против России

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Правительство Великобритании санкционировало осуществление негласных мер против руководства Российской Федерации после инцидента в Солсберри. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил бывший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и экс-секретарь британского кабмина Марк Седвилл.

По его словам, Великобритания не ограничилась высылкой российских дипломатов и санкциями.

— Мы приняли ряд непубличных мер, в том числе касавшихся незаконного вывода денег из России, и также негласных мер, о которых я, само собой, рассказать не могу, — рассказал Седвилл в интервью Times.

Он считает, что для Великобритании важно «иметь свободу маневра в серой зоне и эффективно ей пользоваться». Седвилл полагает, что нельзя отдавать инициативу противникам Великобритании.

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

Позднее стало известно, что британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к «делу Скрипалей».

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