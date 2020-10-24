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Изменения в работе наземного транспорта Москвы произойдут 26 и 29 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Изменения в работе наземного транспорта Москвы произойдут 26 и 29 октября

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, 3-я Песчаная улица Карта всех событий

Маршруты наземного городского транспорта Москвы изменятся в районе станции метро «ЦСКА» 26 и 29 октября. Это связано с проведением футбольных матчей на стадионе ЦСКА.

Как сообщили на официальном сайте мэра Москвы, 26 октября с 17:00 и 29 октября с 17:55 по измененным маршрутам будут ходить автобусы № 175 и 818. Автобусы № 175 будут курсировать от остановки «Метро «Сокол»» до остановки «Песчаная площадь». Автобусы № 818 проследуют на двух участках:от остановки «Метро «Динамо»» до «Дворец спорта «Мегаспорт»» на улице Гризодубовой, а также от остановки «Силикатный завод» до «Песчаной площади». Изменения будут действовать до окончания футбольных матчей.

Также жителям столицы напомнили о том, что с 1 ноября автобусы, которые следуют до городских кладбищ, перейдут на зимнее расписание.

Ранее стало известно, что маршруты автобусов изменятся в нескольких районах столицы с 31 октября. В частности, поменяются маршруты автобусов № 32, 374, 579 и 881 в районе Рассказовки. Также автобуса № 959 будет введена новая остановка «Улица Героев-Панфиловцев, 21» в обоих направлениях. В этот же день первые автобусы Т75 отправятся из Новокосина в 04:45, а из Ивановского — в 05:24.

Читайте также: Остановку «Метро «Щукинская» для трех автобусных маршрутов перенесут

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