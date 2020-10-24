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Квест по творчеству Ивана Бунина появился на сайте «Узнай Москву»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Квест по творчеству Ивана Бунина появился на сайте «Узнай Москву»

Вероника Кузьминова

Город

Квест по творчеству писателя и поэта Ивана Бунина появился на сайте «Узнай Москву». Он посвящен 150-летию лауреата Нобелевской премии по литературе.

Первые вопросы квеста посвящены литературным пробам Ивана Бунина. Одно из заданий — рассказать, когда поэт написал свое первое стихотворение. Участникам также предложили вспомнить локации Москвы, которые встречаются в творчестве Бунина.

— В своих произведениях он с поразительной точностью подмечал особенности московского быта. Портал «Узнай Москву» приглашает всех желающих не выходя из дома взглянуть на столицу глазами классика, а также узнать много интересного о его жизни и творчестве, — заявил куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

В финальном задании квеста участникам нужно будет вспомнить памятник Бунину на Поварской улице и ответить на вопросы о нем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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писатели и поэтыквесты«Узнай Москву»
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