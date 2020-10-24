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«С новыми силами!»: Ани Лорак показала поклонникам свою тренировку
Фото: instagram.com/anilorak

«С новыми силами!»: Ани Лорак показала поклонникам свою тренировку

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала кадры тренировки. Она продемонстрировала, как занимается на беговой дорожке.

Для занятий спортом артистка выбрала обтягивающий спортивный комбинезон с открытой спиной и черные кроссовки.

— В новый день с новыми силами! — написала Лорак.

Поклонники певицы моментально отреагировали на публикацию. Они подчеркнули, что Лорак находится в прекрасной спортивной форме.

«Мотивируете заниматься спортом!», «Какая вы спортивная! Фигурой вашей никак не могу налюбоваться!)», «Фигура бомбическая», — написали они в комментариях к посту.

Ранее Ани Лорак показала образы с фотосессии для обложки журнала.

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