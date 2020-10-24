«Жили впроголодь»: Борисова оценила слова Утяшевой про 50 тысяч рублей

Фото: instagram.com/danaborisova_official

На 50 тысяч рублей в месяц в Москве прожить сложно, но возможно, заявила телеведущая Дана Борисова. Так она прокомментировала слова юмориста Павла Воли, который высмеял свою супругу Ляйсан Утяшеву за ее уверенность прожить на такую сумму.

По мнению Борисовой, 50 тысяч рублей — не те деньги, «на которые можно шиковать».

— Да, это не так уж и много для Москвы, но не так уж и мало, — сказала теледива. — При желании можно прожить и на меньшую сумму. Но все зависит от предпочтений и потребностей человека. Кому-то даже этих денег более чем достаточно. Я считаю, что на пятьдесят тысяч можно прожить в столице, но сложно, — добавила она.

Борисова также отметила, что некоторые артисты до того, как стать знаменитыми, «жили долгое время впроголодь», пока не стали популярными и не начали получать гонорары за свои выступления.

Кстати, Павел Воля, посмеявшись над женой, все же согласился с ее словами. Он заметил, что экс-гимнастка знает то, о чем говорит, ведь раньше она ютилась в небольшой квартире вместе с матерью и жила на скромный доход.

Ранее в Сети появилось фото, на котором Воля выпивал с какой-то женщиной. Поклонники заподозрили артиста в измене. Однако коллега Воли Гарик Мартиросян в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что эта информация не соответствует действительности. По его мнению, СМИ специально «раздувают скандал». На фоне слухов Утяшева с Волей устроили фотосессию.

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