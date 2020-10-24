В РПЦ оценили идею повысить рождаемость с помощью налога на бездетность

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Введение налога на бездетность в России не поможет решить вопрос низкой рождаемости. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в воскресенье, 24 октября.

По словам митрополита, он не разделяет позицию введения налога на бездетность, в том числе из личных соображений, так как ему и каждому монаху придется платить его.

— Я бы лучше подумал о том, как нам снизить число абортов, как нам создать в общественном сознании представление об аборте как преступлении и убийстве. Вот это гораздо больше бы повлияло на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Он также пояснил, что в случае введения налога придется указывать множество исключений, тогда как решение проблемы низкой рождаемости это не гарантирует.

Ранее председатель правления общероссийской организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выдвинула идею ввести налог в размере 500 рублей для мужчин и женщин, которые сознательно отказываются заводить детей.

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