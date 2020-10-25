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Врач объяснила, почему беруши могут быть опасны для здоровья
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач объяснила, почему беруши могут быть опасны для здоровья

Юлия Ямпольская

Здоровье

Беруши могут быть вредны для здоровья человека. Об этом в воскресенье, 25 октября, рассказала врач-оториноларинголог Кира Базаркина.

Она отметила, что, по мнению многих специалистов, беруши лучше не использовать.

— Да, они действительно могут нанести вред здоровью, но только если вы не будете соблюдать элементарные требования во время их использования, — уточнила эксперт.

Она также рассказала, что беруши необходимо вставлять аккуратно, чтобы не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию. Базаркина добавила, что руки и приспособления обязательно должны быть чистыми.

— Кроме того, никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нем бактерий, — цитируют врача «Аргументы и факты».

Специалист подчеркнула, что беруши стоит аккуратно доставать из ушей, не делая резких движений. Также нельзя давать приспособления для сна другим. По ее словам, людям с повышенным образованием серы стоит пользоваться берушами под присмотром лора.

— Если у вас есть возможность не спать в берушах, конечно, лучше так и делать, поскольку вы снижаете риск занесения инфекции или травмирования слухового прохода во время введения данного приспособления, — заключила эксперт.

Ранее британские ученые выяснили, что здоровым взрослым людям нужно посещать стоматолога не чаще одного раза в два года.

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