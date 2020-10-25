Нарколог перечислил простые способы борьбы с похмельем

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Попытка избавиться от похмелья с помощью алкоголя может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщил врач-нарколог Алексей Казанцев.

Он отметил, что прием спиртных напитков в таком состоянии может привести к затяжному запою. Эксперт посоветовал избавляться от похмелья с помощью контрастного душа, резко меняя температуру с холодной на горячую.

Также эксперт напомнил о необходимости питьевого режима. Он уточнил, что в борьбе с похмельем может помочь минеральная вода, которая может вывести ph крови в сторону ощелачивания.

На завтрак можно съесть слегка поджаренный омлет. Не стоит употреблять утром молоко и кофе, особенно людям со слабым желудком.

— По возможности принять препараты, содержащие калий, магний. Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию, — цитирует нарколога Пятый канал.

Также прогулки на улице помогут улучшить самочувствие.

Ранее врач-психиатр и нарколог Дмитрий Кубарев назвал признаки алкогольной зависимости. Он напомнил, что алкогольная болезнь формируется не сразу, удовольствие от определенных доз алкоголя проходит, и дозировку нужно повышать.

Минздрав предупреждает: чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью.

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