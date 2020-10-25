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Полтора миллиона заболевших коронавирусом зафиксировали в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Полтора миллиона заболевших коронавирусом зафиксировали в России

Вероника Кузьминова

Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в России перешагнуло отметку в 1,5 миллиона с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 25 октября.

За сутки в стране зафиксировали 16 710 новых COVID-случаев. Новых заболевших зарегистрировали 84 из 85 регионов страны. Среди новых заболевших 26,7 процента не почувствовали у себя симптомы коронавируса.

Полтора миллиона заболевших коронавирусом зафиксировали в России Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего зараженных выявили в Москве — 4455. Следом идут Санкт-Петербург с 709 случаями и Московская область — там выявили 491 заболевшего.

Полтора миллиона заболевших коронавирусом зафиксировали в России Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа от коронавируса умерли 229 человек. Общее число жертв инфекции равно 26 050 человек.

Российские врачи выписали еще 7704 человека, которые победили COVID-19. За весь период пандемии в стране выздоровели 1 138 522 человека.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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