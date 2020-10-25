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За сутки в РФ от коронавируса умерли 229 человек
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

За сутки в РФ от коронавируса умерли 229 человек

Вероника Кузьминова

Здоровье

За последние 24 часа в России скончались 229 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 25 октября.

Общее число жертв новой инфекции равно 26 050 человек, говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

За сутки в стране выявили 16 710 новых заболевших. Больше всего случаев COVID-19 приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Общее число заразившихся за все время пандемии в России перешагнуло отметку в полтора миллиона.

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