Школьников Москвы пригласили поучаствовать в конкурсе по финансовой грамотности

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Столичные школьники 14–18 лет смогут развить свои финансовые навыки и принять участие в конкурсе «Инструменты фондового рынка». Юных москвичей познакомят с основами работы фондового рынка, а также способами инвестирования, рисками и минимизацией. Зарегистрироваться на онлайн-конкурс можно до 30 ноября.

Уточняется, что ребята смогут познакомиться с законодательной базой, а также научиться составлять инвестиционный портфель. Участие в конкурсе повысит уровень финансовой грамотности учащихся и поможет изучить основы аналитической работы с экономической информацией.

Конкурс состоит из двух туров. В первом школьникам предложат изучить образовательные материалы и пройти тестирование. Во втором учащиеся займутся решением практических задач, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце этапа экспертный совет конкурса определит 30 финалистов, которые будут бороться за звание победителя.

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