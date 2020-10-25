Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Школьников Москвы пригласили поучаствовать в конкурсе по финансовой грамотности
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Школьников Москвы пригласили поучаствовать в конкурсе по финансовой грамотности

Юлия Ямпольская

Город

Столичные школьники 14–18 лет смогут развить свои финансовые навыки и принять участие в конкурсе «Инструменты фондового рынка». Юных москвичей познакомят с основами работы фондового рынка, а также способами инвестирования, рисками и минимизацией. Зарегистрироваться на онлайн-конкурс можно до 30 ноября.

Уточняется, что ребята смогут познакомиться с законодательной базой, а также научиться составлять инвестиционный портфель. Участие в конкурсе повысит уровень финансовой грамотности учащихся и поможет изучить основы аналитической работы с экономической информацией.

Конкурс состоит из двух туров. В первом школьникам предложат изучить образовательные материалы и пройти тестирование. Во втором учащиеся займутся решением практических задач, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце этапа экспертный совет конкурса определит 30 финалистов, которые будут бороться за звание победителя.

Читайте также: Онлайн-экскурсию для москвичей проведут в экоцентре «Конный двор»

КонкурсМосквашкольники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Юлия Зименко
Юлия Зименко

«Тогда успех будет обеспечен»: зачем Путин упомянул святого Франциска

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Все мнения
О проекте