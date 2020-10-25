Герман Греф сделал прививку от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал прививку от нового типа коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

— Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, и не хотелось просто выпадать там на две-три недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку, — пояснил Греф.

Ранее в Сбербанке сообщили, что переводят до 70 процентов офисных сотрудников на удаленную работу в регионах на фоне высокой динамики уровня заболеваемости COVID-19.

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