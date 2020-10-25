Врач назвал главную ошибку в ношении маски, грозящую заражением COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Формальное использование маски считается основной ошибкой многих людей, которая может привести их к заражению коронавирусом. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, весной люди ответственнее относились к использованию масок и носили их правильно. Теперь же подход россиян к теме своей защиты изменился.

— Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания. Как правило, штрафов или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины. Это основная ошибка. Это стало формальностью, — цитирует Зайцева ТАСС.

Врач уточнил, что маска на подбородке никак не защищает человека. Также нет смысла носить маски, которые использовались неделями.

Зайцев назвал еще одну ошибку россиян, которая опасна заражением. Это игнорирование гигиены рук. По его словам, немногие пользуются санитайзерами в общественных местах.

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