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СМИ: Возбуждено дело о халатности при реконструкции полосы в аэропорту Домодедово
Фото: depositphotos.com

СМИ: Возбуждено дело о халатности при реконструкции полосы в аэропорту Домодедово

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц аэропорта Домодедово при реконструкции взлетно-посадочной полосы, рассказали в правоохранительных органах.

По словам источника ТАСС, дело возбудило Главное следственное управление СКР по Московской области по части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса («Халатность, повлекшая причинение особо крупного хищения»).

Как полагают следователи, с декабря 2012 года по декабрь 2019 год из-за недобросовестного отношения к службе некие должностные лица не проконтролировали реализацию государственных контрактов и не обеспечили сохранность товарно-материальных ценностей Это повлекло причинение ущерба бюджету на общую сумму 107 203 300 рублей.

Недостачу выявила инвентаризация, утверждает источник. При этом обнаружилось, что отсутствуют видеосерверы, видеорегистраторы, коммутаторы и программное обеспечение, железобетонные трубы, арматура, насосы, термошкафы, кабели для линии электроснабжения, сообщает ТАСС.

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Аэропорт ДомодедовоСледственный комитет РФуголовное дело о халатности
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