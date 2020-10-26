Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Психолог объяснила, как вывести манипулятора на чистую воду
Кадр из фильма «Страсти Дон Жуана»

Психолог объяснила, как вывести манипулятора на чистую воду

Татьяна Плотникова

Общество

Семейный психолог Станислава Зарудная дала рекомендации, которые помогут выявить манипуляторов в своем окружении, а также успешно им противостоять.

Как объяснила эксперт, манипуляторы обычно нацелены на создание определенного эмоционального фона, который снижает критичность мышления. При этом объект воздействия теряет психологическую устойчивость и не может осознать, что принимает решения под чужим влиянием.

Факторами, повышающими уязвимость к такому воздействию, могут стать критичность мышления, склонность к поиску одобрения и похвале, низкая стрессоустойчивость, склонность к покорности, рассказала Зарудная.

Чтобы помешать манипулятору, необходимо перевести ситуацию из эмоциональной плоскости на язык разума.

— Метод борьбы — рационализация сказанного оппонентом. Когда мы выявляем, что это и есть манипуляция, то манипулятор самоустраняется, потому что никто не хочет быть пойманным, — рассказала специалист «Пятому каналу».

Ранее психолог перечислила пять правил, которые помогут быстрее выйти замуж.

Читайте также: Психолог рассказала, как избавиться от вредных привычек

отношениямнение экспертовсоветы психологов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте