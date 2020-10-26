Психолог объяснила, как вывести манипулятора на чистую воду

Кадр из фильма «Страсти Дон Жуана»

Семейный психолог Станислава Зарудная дала рекомендации, которые помогут выявить манипуляторов в своем окружении, а также успешно им противостоять.

Как объяснила эксперт, манипуляторы обычно нацелены на создание определенного эмоционального фона, который снижает критичность мышления. При этом объект воздействия теряет психологическую устойчивость и не может осознать, что принимает решения под чужим влиянием.

Факторами, повышающими уязвимость к такому воздействию, могут стать критичность мышления, склонность к поиску одобрения и похвале, низкая стрессоустойчивость, склонность к покорности, рассказала Зарудная.

Чтобы помешать манипулятору, необходимо перевести ситуацию из эмоциональной плоскости на язык разума.

— Метод борьбы — рационализация сказанного оппонентом. Когда мы выявляем, что это и есть манипуляция, то манипулятор самоустраняется, потому что никто не хочет быть пойманным, — рассказала специалист «Пятому каналу».

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