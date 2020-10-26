Роспостребнадзор назвал преимущества зарядки в профилактике COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Физическая активность играет важную роль в поддержании хорошего самочувствия и укрепления организма, что особенно актуально в период распространения респираторных заболеваний — гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Регулярные занятия гимнастикой дают человеку определенные преимущества при профилактике таких болезней, указали в ведомстве. Зарядка укрепляет организм и улучшает самочувствие, активизирует все процессы в организме, положительно воздействует на состояние сердца и улучшает подвижность суставов.

Те, кто делают зарядку, имеют хорошую осанку, становятся более ловкими и выносливыми, жизнерадостными и дисциплинированными. Эта привычка помогает в течение всего дня сохранять бодрость.

Тем, кто только начинает приучать себя к ежедневной зарядке, рекомендуют заниматься сначала по пять минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия следует проводить в проветренном помещении и выполнять по восемь-десять упражнений с повторами по десять раз каждое.

Очень полезно заниматься спортом вместе с детьми, с раннего возраста приучая их к физической активности. В зависимости от времени года это может быть бег или ходьба, езда на велосипеде, лыжные прогулки, катание на коньках, игры с мячом, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что свыше пяти тысяч человек приняли участие в неделе ГТО в Московской области.

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