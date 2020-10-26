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«Черные дыры»: в США заявили об опасности бесшумных российских подлодок
Фото: официальный сайт Минобороны РФ

«Черные дыры»: в США заявили об опасности бесшумных российских подлодок

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Российская дизель-электрическая подлодка Б-603 «Волхов» обладает «впечатляющим оружием», считает The National Interest. Американское издание порассуждало о боевой мощи субмарины проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Журналисты обратили особое внимание на то, что в арсенале этих подлодок — ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровые торпеды. Кроме того, субмарины оснащены современными радиолокационными системами и комплексами связи.

Авторы материала также видят особую опасность данных судов в их необычайной бесшумности. За это их прозвали «черными дырами». Как правило их используют на мелководье и у прибрежных вод, а также для противолодочной войны.

СПРАВКА «ВМ»

Подлодки проекта «Волхов» — это субмарины третьего поколения. Обладает следующими боевыми характеристиками: водоизмещение — 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Оборудованы новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На сегодняшний день в РФ идет строительство еще двух подлодок данной серии – «Магадан» и «Уфа». Их возведут в цехах «Адмиралтейских верфей».

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