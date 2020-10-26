Россия призвала Турцию помочь в прекращении огня в Карабахе

Фото: mid.ru / МИД РФ

Москва призывает Анкару оказать все свое влияние для прекращения боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В понедельник утром, 26 октября, спустя всего несколько минут после объявления гуманитарного перемирия между Арменией и Азербайджаном стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. При этом и в Ереване, и в Баку отвергают инсинуации, но предъявляют собственные.

В свою очередь глава МИД РФ призвал Турцию вмешаться в ситуацию и не допустить возобновления огня. Лавров подчеркнул, что российская сторона выступает против военного сценария.

— Призываем всех внешних «игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства в интервью «Афинскому и Македонскому агентству новостей».

Министр напомнил, что за решение разногласий исключительно политическим путем уже высказывались разные главы государств, включая президента РФ Владимира Путина и лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Читайте также: Лидер Нагорного Карабаха подтвердил готовность к перемирию