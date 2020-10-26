Коронавирус выявили у 5224 человек в Москве за сутки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки выявили 5224 новых случая коронавируса. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник, 26 октября, в Telegram-канале.

Таким образом, в Москве за все время пандемии выявили 401 040 случаев коронавируса.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

В РФ за сутки выявили более 17 тысяч пациентов с COVID-19. Больше всего случаев инфекции зарегистрировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что в столице от коронавируса вылечились более 293 тысяч человек.

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