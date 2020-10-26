Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Коронавирус выявили у 5224 человек в Москве за сутки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 5224 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки выявили 5224 новых случая коронавируса. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник, 26 октября, в Telegram-канале.

Таким образом, в Москве за все время пандемии выявили 401 040 случаев коронавируса.

Коронавирус выявили у 5224 человек в Москве за суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

В РФ за сутки выявили более 17 тысяч пациентов с COVID-19. Больше всего случаев инфекции зарегистрировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что в столице от коронавируса вылечились более 293 тысяч человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 57,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России

последние данныеМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Все мнения
О проекте