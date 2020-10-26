Почти 960 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки госпитализировали 959 человек с коронавирусом. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в понедельник, 26 октября, в Telegram-канале.

В столичных больницах к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 322 пациента.

Ранее стало известно, что за сутки в городе выявили 5224 новых случая COVID-19. Всего в Москве было выявлено более 400 тысяч случаев инфекции.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Среди новых случаев 43,9 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,3 процента — от 46 до 65 лет, 10,7 процента — от 66 до 79 лет. Также 4,9 процента составляют люди старше 80 лет, а 11,2 процента — дети.

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