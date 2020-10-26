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Дело возбудили после гибели ребенка при катании на квадроцикле в Подмосковье
Фото: sledcom.ru / Официальный сайт Следственного комитета России

Дело возбудили после гибели ребенка при катании на квадроцикле в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели мальчика при катании на квадроцикле. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области в понедельник, 26 октября.

Ранее сообщалось, что 24 октября около города Бронницы было найдено тело 10-летнего мальчика рядом с перевернутым детским квадроциклом.

После проверки следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Специалисты установят все обстоятельства смерти ребенка, добавили в ведомстве.

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